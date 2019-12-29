Названы непригодные для повторной продажи автомобили

К ним также относятся машины люксового класса.

Эксперты журнала "За рулем" назвали перечень автомобилей, которые сложнее всего перепродать в России.

В первую очередь они отметили малую ликвидность люксовых автомобилей. Это обусловлено не желанием обеспеченных людей ездить на подержанных авто. Отмечается, что это не соответствует их статусу.

Также трудности с продажей могут возникнуть у владельцев машин, которые использовались в такси или прокате. Не менее трудно в РФ будет продать автомобили неизвестной марки.

Среди известных моделей меньше всего водители доверяют Nissan Qashqai, Ford Fiesta, Ford Focus, а также на Volkswagen Tiguan.