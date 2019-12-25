Названы населенные пункты Ленобласти c новыми случаями коронавируса

Больше всего заболевших за сутки в Выборге.

За последние сутки в Ленобласти зарегистрировали 204 новых случая заражения коронавирусом. Территориальный Роспотребнадзор опубликовал список населенных пунктов, в которых выявили заболевших. Волосовский район: Волосово ― 1, Кикерино ― 2, Бегуницы ― 2, Торосово ― 1, Захонье ― 1, Большая Вруда ― 1, Рабитицы ― 1: Волховский: Сясьстрой ― 3, Паша ― 1, Новая Ладога ― 2, Старая Ладога ― 1, Свирица ― 1, Иссад ― 1, Пески ― 1, Бережки ― 1; Всеволожский: Мурино ― 5, Всеволожск ― 9, Кудрово ― 7, Янино-1 ― 1, Новое Девяткино ― 4, пгт.им. Морозова ― 4, Старая ― 3, Токсово ― 2, Борисова Грива ― 1, Романовка ― 1, Агалатово ― 1, Мяглово ― 1, Углово ― 1, Хапо - Ое ― 1, пос. Петровские сады ― 1; Выборгский: Выборг ― 12, Глебычево ― 1, Советский ― 1, Приморск ― 2, Высоцк ― 1; Гатчинский: Гатчина ― 5, Тайцы ― 2, Сокколово ― 1, Вырица ― 3, Малое Верево ― 1, Терволово ― 1, Коммунар ― 1, Лампово ― 1, Новый Учхоз ― 1, Новый Свет ― 1, Дружная Горка ― 3, Сусанино ― 1; Кингисеппский: Кигисепп ― 3, Котельский ― 1, Ополье ― 1, Кингисеппский ― 1, Малый Луцк ― 1; Киришский: Кириши ― 5, Будогощь ― 2; Кировский: Кировск ― 2, Шлиссельбург ― 1, Отрадное ― 2, Приладожский ― 1, Назия ― 1, Мга ― 1; Лодейнопольский: Лодейное Поле ― 9, Рассвет ― 1; Ломоносовский: Иннолово ― 1, Горбунки ― 1, Лаголово― 3, Пески ― 1; Лужский: Луга ― 8, Дзержинского ― 2, Репьи ― 1; Подпорожский: Никольский ― 1, Подпорожье ― 4; Приозерский: Приозерск ― 1, Сосново ― 4, Саперное ― 2, Снегиревка ― 1, Мельниково ― 1, Кузнечное ― 1, Раздолье ― 1, 69 км ― 1; Сланцевский: Сланцы ― 9, Старополье ― 1; Тихвинский: Тихвин ― 11, Бор ― 1, Березовик ― 1, Красава ― 2; Тосненский: Нурма ― 2, Тельмана ― 2, Тосно ― 3, Никольское ― 4, Ульяновка ― 1, Федоровское ― 1.