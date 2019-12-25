Названы населенные пункты Ленобласти с новыми случаями заболевания коронавирусом

Больше всего заболевших за сутки во Всеволожске.

За последние сутки в Ленобласти зарегистрировали 212 новых случаев заболевания коронавирусом. Пресс-служба территориального Роспотребнадзора сообщила, в каких именно населенных пунктах выявили заболевших. Бокситогорский район: Бокситогорск ― 5, Пикалево ― 1; Волосовский: Волосово ― 3, Кикерино ― 1, Сумино ― 2, Бегуницы ― 1, Зимитицы ― 1, Рабитицы ― 1; Волховский: Волхов ― 5, Сясьстрой ― 1, Новая Ладога ― 2, Ульяшево ― 1; Всеволожский: Янино-1 ― 2, Всеволожск ― 14, Кудрово ― 3, Щеглово ― 1, Сертолово ― 2, Старая ― 4, Вартемяги ― 1, Агалатово ― 4, Романовка ― 4, Бугры ― 6, Заневка ― 1, Елизаветинка ― 1, Плинтовка ― 1; Выборгский: Выборг ― 11, Глебычево ― 1, Советский ― 2, Селезнево ― 1, Соколинское ― 1, Каменка ― 2, Толоконникова ― 1; Гатчинский: Гатчина ― 13, Тайцы ― 3, Высокоключевой ― 1, Сиверский ― 1, Батово ― 1, Коммунар ― 2, Большое Рейзино ― 1, Корпикюля ― 1, Пудрость ― 1; Кингисеппский: Кингисепп ― 8; Киришский: Кириши ― 10, Бугодощь ― 1; Кировский: Кировск ― 1, Шлиссельбург ― 4, Отрадное ― 1, Сологубовка ― 1, Павлово ― 1; Лодейнопольский: Лодейное Поле ― 6, Яровщина ― 2; Ломоносовский: Русско-Высоцкое ― 2, Гостилицы ― 2, Лаголово ― 1, Дятлицы ― 1, Пеники ― 1, Лебяжье ― 1, Разбегаево ― 1; Лужский: Луга ― 4, Заклинье ― 2, Толмачево ― 1, Серебрянский ― 1; Подпорожский: Никольский ― 3, Подпорожье ― 3, Важины ― 1, Плотично ― 1; Приозерск: Приозерск ― 3, Сосново ― 2, Громово ― 1, Мичуринское ― 2, Кривко ― 1, Суходолье ― 1, Петяярви ― 1, Красноозерное ― 1; Сланцевский: Сланцы ― 11; Тихвинский: Тихвин ― 9; Тосненский: Тосно ― 1, Никольское ― 1, Нурма ― 1, Тельмана ― 2, Лисино-Корпус ― 1, Новолисино ― 2, Форносово ― 1. Фото: Piter.TV