Названы населенные пункты Ленобласти с новыми случаями коронавируса

За последние сутки на территории Ленинградской области выявили 179 новых случаев заболевания коронавирусом. Роспотребнадзор по области опубликовал список населенных пунктов, в которых зарегистрировали пациентов.
Волосовский район: Волосово - 2, Извара - 1, Курковицы - 1, Торосово - 2, Губаницы - 2, Молосковицы - 1;
Волховский: Волхов - 4, Сясьстрой - 1, Кисельня - 1, Новая Ладога - 1, Рогожа - 1, Березье - 1;
Всеволожский: Мурино - 7, Всеволожск - 12, Кудрово - 4, Янино-1 - 2, Проба - 1, Щеглово - 1, Сертолово - 11, Вартемяги - 1, Юкки - 1, пгт. им. Свердлова - 2, Павлово - 2, Лупполово - 1, Кальтино - 1, Оранжерейка - 1, Лаврики - 1, Скотное;
Выборгский: Выборг - 10, Первомайское - 1, Подгорное - 1, Торфяновка - 1, Семиозерье - 1, Рябово - 1, Пушное - 1;
Гатчинское: Гатчина - 9, Тайцы - 2, Рождествено - 1, Сиверский - 3, Вырица - 1, Батово - 1, Коммунар - 1, Большое Ондрово - 1, Новый Свет - 1, Лукаши - 1;
Кингисеппский: Кингисепп - 2, Лялицы - 1;
Киришский: Глажево - 1, Кириши - 4, Городище - 1;
Кировский: Кировск - 1, Отрадное - 1, Синявино - 2, Мга - 1;
Лодейнопольский: Лодейное Поле - 1:
Ломоносовский: Новоселье - 1, Новогорелово - 3, Гостилицы - 1, Горбунки - 1, Каттузи - 1, Лебяжье - 1, Кипень - 1, Долина Уюта - 1, Балтийская Слобода - 1;
Подпорожский: Подпорожье - 1, Вознесенье - 2;
Приозерский: Раздолье - 1;
Сланцевский: Сланцы - 5, Выскатка - 1;
Тихвинский: Тихвин - 15, Шугозеро - 1, СНТ №2 Кайвакса - 1;
Тосненский: Тосно - 7, Никольское - 3, Ульяновка - 1, Федоровское - 1, Коркино - 1, Форносово - 2, Любань - 4, Рябово - 1, Красная Дача - 1, Войскорово - 1.
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все