Названы населенные пункты Ленобласти с новыми случаями коронавируса

Больше всего заболевших, по официальным данным, за сутки выявили во Всеволожске.

За последние сутки на территории Ленинградской области выявили 179 новых случаев заболевания коронавирусом. Роспотребнадзор по области опубликовал список населенных пунктов, в которых зарегистрировали пациентов. Волосовский район: Волосово - 2, Извара - 1, Курковицы - 1, Торосово - 2, Губаницы - 2, Молосковицы - 1; Волховский: Волхов - 4, Сясьстрой - 1, Кисельня - 1, Новая Ладога - 1, Рогожа - 1, Березье - 1; Всеволожский: Мурино - 7, Всеволожск - 12, Кудрово - 4, Янино-1 - 2, Проба - 1, Щеглово - 1, Сертолово - 11, Вартемяги - 1, Юкки - 1, пгт. им. Свердлова - 2, Павлово - 2, Лупполово - 1, Кальтино - 1, Оранжерейка - 1, Лаврики - 1, Скотное; Выборгский: Выборг - 10, Первомайское - 1, Подгорное - 1, Торфяновка - 1, Семиозерье - 1, Рябово - 1, Пушное - 1; Гатчинское: Гатчина - 9, Тайцы - 2, Рождествено - 1, Сиверский - 3, Вырица - 1, Батово - 1, Коммунар - 1, Большое Ондрово - 1, Новый Свет - 1, Лукаши - 1; Кингисеппский: Кингисепп - 2, Лялицы - 1; Киришский: Глажево - 1, Кириши - 4, Городище - 1; Кировский: Кировск - 1, Отрадное - 1, Синявино - 2, Мга - 1; Лодейнопольский: Лодейное Поле - 1: Ломоносовский: Новоселье - 1, Новогорелово - 3, Гостилицы - 1, Горбунки - 1, Каттузи - 1, Лебяжье - 1, Кипень - 1, Долина Уюта - 1, Балтийская Слобода - 1; Подпорожский: Подпорожье - 1, Вознесенье - 2; Приозерский: Раздолье - 1; Сланцевский: Сланцы - 5, Выскатка - 1; Тихвинский: Тихвин - 15, Шугозеро - 1, СНТ №2 Кайвакса - 1; Тосненский: Тосно - 7, Никольское - 3, Ульяновка - 1, Федоровское - 1, Коркино - 1, Форносово - 2, Любань - 4, Рябово - 1, Красная Дача - 1, Войскорово - 1.