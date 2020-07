Названы лучшие видеоигры 2020 года

Лидером списка стала игра Persona 5 Royal.

Названы лучшие игры 2020 года по версии журналистов и изданий Metacritic. Первое место в рейтинге получила новинка Persona 5 Royal. Продукт получил 95 баллов на основании 71 рецензии пользователей. Она доступна для PlayStation 3 с 2017 года, а в конце 2019 года появилась улучшенная версия игры с дополнительным контентом и новыми персонажами.

Вторая часть Last of Us Part II оказалась на второй строчке рейтинга с 94 баллами. На третьей позиции разместился VR-шутер Half-Life: Alyx. Он имеет 93 балла. Видеоигра вышла эксклюзивно для устройств виртуальной реальности в марте текущего года.

