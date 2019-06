Названия внутри списка представлены в алфавитном порядке.

Зарубежные эксперты-телекритики назвали лучшие сериалы первой половины 2019 года. Названия внутри списка представлены в алфавитном порядке, поэтому первое место заняла true crime-драма сервиса Hulu "Притворство" (The Act) с Патрисией Аркетт. Об этом пишет издание Variety, отметившее, что этот перечень нельзя считать полным.

На втором месте расположилась черная криминальная комедия HBO "Барри" (Barry). Это история меланхоличного киллера, решившего стать актером. Далее следует "вереница причудливых скетчей" в шоу "Я думаю, тебе стоит уйти с Тимом Робинсоном" (I Think You Should Leave with Tim Robinson) от Netflix.

Также в чарте присутствует ситком "Другие двое" (The Other Two) о брате и сестре юного эстрадного дарования, молодежная комедия от Hulu Pen15, сериал о хореографе Бобе Фосси и танцовщице Гвен Вердон "Фосси/Вердон" (Fosse/Verdon) и другие.

Видео: YouTube / Hulu