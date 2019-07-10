Названы курортные города России с самым дешевым жильем

Самое дорогое жилье на съем в Ялте и Сочи.

Эксперты назвали курортные города России с самым дешевым жильем. Об этом сообщает "Российская газета".

Так, самое дорогое жилье на съем в Ялте и Сочи. Там турист сможет снять квартиру на сутки в районе 2310 рублей. Доступное жилье оказалось в Туапсе и Евпатории. Съем жилья обойдется в среднем в 1700 рублей за сутки.

По словам экспертов, важную роль в ценообразовании стоимости аренды жилья играет местоположение квартиры. Кроме того, на цену также влияет турпоток.

Видео:DroneMusicVideoZZ/YouTube