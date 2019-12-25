Названы города России с самыми дешевыми лекарствами

Самые низкие цены зафиксированы в Москве, самые высокие – в Петербурге.

Названы города России, в которых самые дорогие и дешевые лекарства. Результаты исследования, которое проводили специалисты сервиса "Все аптеки" (принадлежит Mail.ru), появилось в распоряжении РИА Новостей.

Эксперты провели анализ 40 тысяч аптек в стране. Выяснилось, что средняя стоимость аптечки составляет 7883 рублей. При этом самая низкая средняя цена оказалась в Москве – 7 246 рублей. Следом по дешевизне идут Омск (7294 рубля) и Челябинск (7396 рублей). Самая высокая стоимость аптечки зафиксирована в Петербурге (9131 рубля).

Установлено, что средняя стоимость обезболивающих в России составляет 259 рублей, средства от простуды и недомогания стоят 196 рублей. Препараты при расстройствах желудочно-кишечного тракта обойдутся россиянам примерно в 27 рублей, при травмах придется потратить 115 рублей. Противоаллергические средства стоят 340 рублей, средняя стоимость антибактериального мыла – 111 рублей.

Ранее мы писали, что в Петербурге автомобили подорожают на 5-10%.

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