В Петербурге автомобили подорожают на 5-10%

На рост цены влияют закрытые границы, проблемы в логистике, ограничения в работе автосалонов.

Примерно половина потенциальных покупателей автомобилей в Петербурге отказались от своих планов из-за пандемии и экономического кризиса. Такое заявление сделала доцент кафедры государственного и муниципального управления СЗИУ РАНХиГС, кандидат социологических наук Дарья Щербакова.

Эксперт отметила, что новые иномарки, которые производятся в Петербурге, в среднем подорожают н 5-10%. На рост цены влияют закрытые границы, проблемы в логистике, ограничения в работе автосалонов.

Но если у салонов остались машины, собранные до апреля, то они могут их продавать по докризисным ценам. А вот на автомобили новой сборки цены точно вырастут, считает Дарья Щербакова.

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Фото: Piter.TV