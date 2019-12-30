Названы главные несостыковки "Гарри Поттера"

Для создателя материала осталось загадкой, почему бедные волшебники не могут наколдовать себе денег и почему сам Поттер не смог исправить свое зрение при помощи заклинания.

Развлекательный портал BuzzFeed опубликовал статью, в которой названы главные загадки "Гарри Поттера".

Автор материала задалась вопросом, как рожденные в семьях маглов волшебники поддерживают контакт со своими друзьями, которые не обучаются в Хогвартсе. Также не понятно автору и то, что делают юные маги до поступления в школу волшебства, если в неё отправляют лишь в 11 лет.

Недоумение вызвал тот факт, как такая ценная Карта мародеров попала к братьям Уизли и почему на ней не сразу заметили передвижения Питера Петтигрю. Автор материала не понял, почему Поттер начал видеть фестралов лишь на пятый год своего обучения, как василиск незаметно так долго ползал по трубам школы.

Для создателя материала осталось загадкой, почему бедные волшебники не могут наколдовать себе денег и почему сам Поттер не смог исправить свое зрение при помощи заклинания.

Гарри Поттер и Сириус Блэк встретились в Торонто спустя 12 лет разлуки.