Названы главные тренды рынка коммерческой недвижимости Петербурга

В ноябре 2021 года в сегменте аренды торговых помещений Петербурга экспонируется 1,6 тыс. объектов.

Во вторник, 23 ноября, в пресс-службе петербургской компании KNRU (сфера брокериджа, реализации и управления торговыми объектами "стрит-ритейл") рассказали Piter.tv о последних главных трендах на рынке коммерческой недвижимости.

В последние годы все торговые сети хотят заходить в новые спальные районы, которые ещё 5 лет назад не были известны. Бизнесмены понимают, как важно открыть пекарню, кофейню, барбершоп и магазины в Мурино, Кудрово, Солнечном городе и других подобных районах. Такие объекты всегда активны несмотря на ограничения, локдауны и прочие события последнего времени.

Крупные федеральные сети электроники, которые раньше рассматривали помещения только у станций метро, сейчас активно ищут помещения в новых "спальниках". Бизнес сейчас имеет возможность открыться в "незамыленных" взглядом точках. Безусловно, это позитивный момент. Сегодня большую долю сделок на рынке коммерческой недвижимости занимает общепит. Также активны продуктовые сети. Полина Фиофилова, руководитель департамента коммерческой недвижимости компании KNRU

Эксперт добавила, что "зашкаливает" количество различных пекарен. Кроме того, активно развиваются в Петербурге сети dark kitchen (тёмные кухни) и сети типа Самоката.

Отличительной чертой нынешнего года является дефицит помещений стрит-ритейла в продаже. Это связано с высокой активностью инвесторов, которые готовы рассматривать объекты как в центре, так и в спальных районах. отметила Фиофилова

Эксперт также уточнила, что магазины одежды и обувные магазины, которые несколько лет назад почти полностью ушли в торговые комплексы и сейчас попали в ловушку, начинают возвращаться в стрит-ритейл. Это также является трендом.

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Фото: Piter.tv