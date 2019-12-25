Жители Ленинградской области начали интересоваться посуточной арендой жилья

Эксперты отмечаю, что предновогодние месяцы являются одним из самых активных периодов на рынке краткосрочной аренды недвижимости.

В ноябре и декабре жители городов начинают задумываться, где провести новогодние праздники. Это время считается одним из самых активных периодов на рынке краткосрочной аренды недвижимости.

Спрос на аренду загородных объектов вырос не только в Ленобласти, но и в Дагестане, Брянской области, Подмосковье, Татарстане, Челябинской области, Краснодарском крае, Башкортостане, Крыму, Самарской, Нижегородской и Свердловской областях.

Так, в Ленинградской области интерес к посуточной аренде загородных объектов вырос на 18% за год и на 22% по сравнению с октябрем. Посуточной арендой квартир в ноябре 2021-го жители региона интересовались на 42% активнее, чем годом ранее. В Ленинградской области годовая динамика спроса на посуточную аренду квартир составила +42%, а с октября показатели снизились на 12%.

За год цены на аренду загородного дома в Ленобласти не изменились (5 тыс. рублей в среднем), а цены на аренду квартир в регионе выросли на 13% (теперь 1 700 рублей).

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