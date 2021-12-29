Названы главные риски субаренды коммерческих помещений в Петербурге

По мнению экспертов, субаренда объектов практически перестала быть интересным видом бизнеса и назвала основные риски для арендаторов.

В понедельник, 10 января, эксперт рынка коммерческой недвижимости Петербурга поделилась с Piter.tv, почему субаренда объектов практически перестала быть интересным видом бизнеса и назвала основные риски для арендаторов.

По словам Полины Фиофиловой, руководителя департамента коммерческой недвижимости, в крупных городах субаренда не прибыльный бизнес, но есть исключения.

Сейчас есть компании, которые специализируются на такой работе, но для успешной работы, им нужны помещения, где либо арендная ставка существенно ниже рынка, либо объект очень большой и его можно пересдавать, разрезав на мелкие кусочки. Во втором случае, правда, образуются дополнительные расходы на нарезку, на создание дополнительных входных точек. эксперт

Так, рисками являются кассовый разрыв из-за частой смены арендаторов и юридическая часть (поскольку не каждый арендный договор предполагает возможность субаренды). Кроме того, посредники надеются на привлечение сетевых арендаторов, но многие сетевые арендаторы, такие как банки, ритейлеры различных сегментов просто не работают с субарендой.

Эксперт считает, что интересные предложения найти крайне сложно.

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