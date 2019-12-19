Больше всего россиянам стоит опасаться таяния льдов и опустынивания.

Названы две главные опасности для России от изменения климата. Об этом "РИА Новостям" заявил заведующий кафедрой метеорологии и климатологии МГУ Александр Кислов.

Основной проблемой для России становится таяние вечной мерзлоты. На севере живет мало людей, но там будет наблюдаться значительный негативный экономический эффект. Он станет возможным из-за природных катаклизмов. К 2050 году экономика РФ понесет ущерб в размере 8,5% от ВВП. Для Калмыкии и Ставропольского края угрозой становится опустынивание и прогрессирующая засушливость.

Эксперт добавил, что России не стоит ждать наводнения. Ущерб от этого явления больше будет связан с "человеческой глупостью". Речь идет о строительстве объектов в локациях, где заниматься этим нельзя из-за буйства стихии.

Ранее Гренландия собирается продавать воду из тающих ледников.

