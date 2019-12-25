С-500 способен справиться с любыми воздушными целями, летающих в диапазоне до гиперзвуковых скоростей.

Названы цели и возможности системы ПВО С-500 "Прометей". Об этом журналистам "Московского комсомольца" рассказа экс-руководитель ПВО Москвы Сергей Хатылев. По мнению специалиста, данную систему можно считать универсальной при ведении боя. С внедрением в армию С-500 в России начался новый этап развития системы ПВО. Установка способна находить и уничтожать любые воздушные цели

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Сергей Хатылев рассказал, что к потенциальным целям С-500 относятся баллистические ракеты, в которых "скорости уже космические – несколько километров в секунду". Российская система ПВО может функционировать в разделенном варианте. В этом случае один из локатором контролирует летящие на максимальных высотах объекты, а второй - цели, которые находятся у земли. "Прометей" ликвидирует объекты противника на высотах до 200 км и дальности до 600 км.

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