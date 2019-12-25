Названа причина роста цен на молочную продукцию

По словам председателя Союза сыроваров России, молочная продукция дорожает на 20%.

Повышение цен на молочную продукцию связано с нехваткой качественного молока и подорожанием импортных препаратов, оборудования и кормов. Об этом заявил председатель Союза сыроваров России Олег Сирота во время пресс-конференции Медиагруппы "Патриот".

По словам Сироты, молочная продукция дорожает на 20%. Еще один фактор, влияющий на цену продукции, стоимость строительства молочных ферм.

Как заявил председатель Союза сыроваров России, свою ферму он строил долго и с большими тратами. Помимо строительства коровника нужно было еще и закупить молочных коров.

По словам эксперта, стоимость средней коровы составляет 200 тысяч рублей, "модная" корова обойдется уже в 400-450 тысяч рублей.

Эксперт прокомментировал рост цен на продукты в России.

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