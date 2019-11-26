МАК назвал причину крушения Boeing в Ростове-на-Дону в 2016 году

Причиной авиакатастрофы стала ошибка в пилотировании.

МАК сообщил причину крушения Boeing 737 авиакомпании Flydubai в Растове-на-Дону в 2016 году. Как сообщает "РИА Новости", результаты исследования показали, что пилот самолета растерялся, когда не смог произвести посадку.

В отчете Межгосударственного авиационного комитета сказано, что командир "потерял способность к прогнозу дальнейшего поведения самолета". Это привело к потере осведомленности и к психологическому ступору. Катастрофа произошла из-за удерживания пилотом в течение 12 секунд кнопки в направлении "на пикирование".

Также сообщается, что командир самолета не реагировал на подсказки второго пилота. Экипаж воздушного судна оказался недостаточно подготовлен к внештатным ситуациям. Также к катастрофе и гибели 62 человек привела турбулентность и возможная усталость пилотов.

Видео: runsame