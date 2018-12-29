В новом тизере названа дата выхода последнего сезона "Игры престолов"

8 сезон популярного сериала "Игры престолов" один из самых интригующих и ожидаемых киноновинок 2019 года.

НВО опубликовало новый тизер 8го финального сезона самого ожидаемого сериала "Игры престолов". В конце тизера названа дата выхода первой серии.

Сериал вышел в 2011 году и стал самым популярным и "именитым" сериалом последних лет. "Игры престолов" снимаются по произведениям американского драматурга Джорджа Мартина. Сериал за эти годы завоевал множество кинопремий. И вот 8 сезон объявлен заключительным. Поклонники сериала с нетерпением ждут выхода новых серий о полюбившихся героях.

И вот сегодня НВО опубликовало новый тизер, в котором в конце обозначена дата выхода в свет первой серии. Это 14 апреля 2019 года.

Видео: НВО