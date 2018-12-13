Владимир Цой признался, что многие сотрудники "Выборгского замка" смотрят "Игру Престолов"

Небольшим видео исполнения на "Ночи музеев" в Выборгском Замке саундтрека к всемирно известному сериалу поделился директор объединенного музея-заповедника Владимир Цой.

В сети появилось видео, на котором в рамках акции "Ночь Музеев" в Выборгском замке прозвучал саундтрек к "Игре Престолов".

Небольшим видео исполнения на "Ночи музеев" в Выборгском Замке саундтрека к всемирно известному сериалу поделился директор объединенного музея-заповедника Владимир Цой.

Многие сотрудники "Выборгского замка" смотрят сериал "Игра Престолов", у нас даже запрет на "спойлеры" от тех, кто уже посмотрел. Как раз вышла последняя серия и сегодня ее будем смотреть после работы. Разумеется, что многое для "Игры Престолов" подчеркнуто автором из средневековой истории и схоже с интригами в реальной жизни. рассказал Piter.TV он

Напомним, что американский писатель и сценарист Джордж Мартин, создавший цикл романов "Песнь льда и пламени", по которому снят фэнтези-сериал "Игра престолов", приезжал в Выборг и посещал Выборгский замок.

Мы ему рассказывали об истории замка и сражениях. поделился Цой

Кроме того, директор объединенного музея-заповедника рассказал, посетители положительно оценили исполнения саундтрека к сериалу в стенах замка.