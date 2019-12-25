Выяснился маркер, который наблюдается у большого числа жертв коронавируса.

Назван предсказывающий смерть от коронавируса показатель. Об этом рассказали представители Университета Вероны и университетской клиники Падуи, которые работали над исследованием вместе с коллегами из США. Ученые определили фактор, который наблюдается у большинства пациентов, у которых инфекция COVID-19 доводит организм до летального результата.

Исследователи проанализировали ряд научных публикаций, касающихся уровня тромбоцитов у пациентов с подтвержденным коронавирусом. Оказалось, что у потенциальных жертв часто падает уровень тромбоцитов в крови. В связи с этим данный маркер предлагается использовать медикам для определения ухудшения состояния пациента.

Зарегистрирован первый российский экспресс-тест на коронавирус.