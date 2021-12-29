Назван необычный симптом после "омикрона"

"Омикрон" может вызывать генерализованное сосудистое воспаление, считают специалисты.

После перенесенного COVID-19, вызванного штаммом "омикрон", у человека может наблюдаться сгущение крови. Об этом в беседе с сетевым изданием "Ura.ru" сообщил профилактолог Уральского федерльного округа Сергей Токарев.

По словам специалиста, это происходит из-за поражения сосудистого эндотелия. Он уточнил, что на системном уровне "омикрон" может вызывать генерализованное сосудистое воспаление.

При "омикроне" у пациентов стал наблюдаться так называемый аберрантный гиперкоагуляционный ответ, когда, вне зависимости от тяжести течения заболевания, происходит поражение сосудистого эндотелия, и кровь начинает сгущаться. Сергей Токарев, профилактолог УрФО

Эксперт подчеркнул, в настоящее время наиболее остро стоит вопрос о том, могут ли наступить после COVID-19, вызванного "омикроном". Токарев напомнил, что проблемы с кровью наблюдались и у переболевших штаммом коронавируса "дельта".

Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что ревакцинированные "Спутником Лайт" на 100% защищены от "омикрона".

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