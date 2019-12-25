Названы симптомы для вызова скорой при коронавирусе

В других случаях лучше обратиться за помощью к своему участковому врачу в поликлинику.

Главный врач городской станции скорой медицинской помощи Петербурга Алексей Бойков в эфире телеканала "Санкт-Петербург" назвал симптомы, при которых точно стоит вызывать скорую помощь.

По словам Бойкова, если у вас наблюдается повышение температуры, затруднено дыхание и есть одышка, то в этом случае лучше обратиться за помощью к своему участковому врачу в поликлинику. Если же состояние резко ухудшилось, температура поднялась выше 38 градусов, а частота дыхания выше 22-22 вдохов в минуту, то следует вызвать скорую помощь. Набирать в таких случаях нужно "03" или "103".

Главврач рассказал, что у скорой помощи сейчас, как и раньше, установленное время прибытия 20 минут. На станции стараются удержать это время, количество задержек составляет 4%.

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