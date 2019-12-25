В Петербурге разрабатывают новую схему доставки пациентов на КТ

Основной целью является освободить машины скорой помощи.

Первый заместитель председателя Комитета по здравоохранению Андрей Сарана в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказал о работе над новой схемой маршрутизации больных, направленных на компьютерную томографию.

В настоящий момент пациентов привозят на КТ машины скорой помощи. Если обследование показывает серьезное поражение легочной ткани, больного госпитализируют, если ткань легкого повреждена незначительно, его отправляют на лечение домой.

По словам Сарана, основной целью сейчас является освободить машины скорой помощи. Рассматривается вариант, когда больной может добраться до КТ сам, например, на личном транспорте. Если нет серьезных повреждений, он возвращается домой самостоятельно. Если же поражение есть и достаточно большое, то в этом случае есть несколько вариантов. Либо человек возвращается домой и уже оттуда вызывает скорую помощь, либо медики будут забирать больного прямо с обследования.

Заместитель главы Комздрава отметил, что второй вариант менее вероятен, поскольку необходимо избегать скопления пациентов в центрах по обследованию на компьютерных томографах.

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