У Комитета имущественных отношений появился новый зампредседателя

Константин Марков назначен на должность заместителя председателя Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба КИО.
На Маркова сейчас возложены обязанности по координации деятельности двух структурных подразделений КИО: Организационного управления, отвечающего за делопроизводство и документооборот, а также контроль исполнительской дисциплины и взаимодействие с контрагентами Комитета.
В перечень перспективных задач также входят дальнейшее совершенствование функциональных возможностей государственных информационных систем Комитета, интеграция их с другими государственными информационными системами Санкт-Петербурга.
Фото: Piter.TV
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