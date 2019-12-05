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У Комитета имущественных отношений появился новый зампредседателя
Сегодня, 15:44
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nastya960

У Комитета имущественных отношений появился новый зампредседателя

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На него возложены обязанности по координации работы двух подразделений КИО.

Константин Марков назначен на должность заместителя председателя Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба КИО.

На Маркова сейчас возложены обязанности по координации деятельности двух структурных подразделений КИО: Организационного управления, отвечающего за делопроизводство и документооборот, а также контроль исполнительской дисциплины и взаимодействие с контрагентами Комитета.

В перечень перспективных задач также входят дальнейшее совершенствование функциональных возможностей государственных информационных систем Комитета, интеграция их с другими государственными информационными системами Санкт-Петербурга.

Фото: Piter.TV

Теги: кио
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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