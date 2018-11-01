Из-за "Фестиваля света" в Московском районе изменится движение транспорта

Фестиваль света пройдет в течение двух дней - 3 и 4 ноября.

На два дня изменятся маршруты движения общественного транспорта в Московской районе. Об этом сообщают городские СМИ.

Так в субботу и пятницу (3-4 ноября) с пяти вечера и до полуночи будет закрыто движение транспорта по проспекту Юрия Гагарина (от Бассейной до Кузнецовской улицы). Изменения коснуться и 26 троллейбуса, маршрутки К-25.

Троллейбус № 26: отправиться от конечной остановки "Платформа Сортировочная" по проспекту Славы, улице Типанова, Московской площади, Московскому проспекту до конечной остановки "Метро „Московские ворота"". Маршрутное такси будет двигаться по объездной трассе.

Ранее на Piter.TV: УФАС не стало приостанавливать конкурс "Фестиваля света".

Видео: Instagram / cityguide.spb, anastasia_winkler