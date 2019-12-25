Навальный предложил Евросоюзу новый вид санкций

По его мнению, санкции против руководства российских силовиков не имеют ощутимого эффекта.

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный во время выступления в европейском парламенте предложил Евросоюзу новый вид санкций. Об этом пишет "Интерфакс".

Навальный предлагает наложить финансовые санкции на российских олигархов.

Не только старых, но и новых. Алексей Навальный, политик

По его мнению, санкции против руководства российских силовиков не имеют ощутимого эффекта. Он также уверен в том, что денежные санкции ЕС может вводить как реакцию выборы в России, на которые не допускают оппозиционных кандидатов.

Ранее Навальный подал в суд на Пескова.

Фото: Instagram / navalny