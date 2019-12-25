Навальный предложил Евросоюзу новый вид санкций

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный во время выступления в европейском парламенте предложил Евросоюзу новый вид санкций. Об этом пишет "Интерфакс".
Навальный предлагает наложить финансовые санкции на российских олигархов.
Не только старых, но и новых.
Алексей Навальный, политик
По его мнению, санкции против руководства российских силовиков не имеют ощутимого эффекта. Он также уверен в том, что денежные санкции ЕС может вводить как реакцию выборы в России, на которые не допускают оппозиционных кандидатов.
Ранее Навальный подал в суд на Пескова.
Фото: Instagram / navalny
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