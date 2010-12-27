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Алексея Навального выпустили из полиции
Сегодня, 21:41
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TretyakovaS
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Алексея Навального выпустили из полиции

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Вечером 29 сентября политик Алексей Навальный сообщил в своем Twitter, что его выпустили из полиции. Там он пробыл почти весь день.

Как сообщает "Фонтанка", вечером 29 сентября оппозиционер Алексей Навальный сообщил в своем Twitter, что его выпустили из полиции.

Политик поблагодарил всех за поддержку и уточнил, что продолжит принимать участие в митингах – на очереди Оренбург и Архангельск.

Напоминаем, что политика задержали утром 29 сентября. Ему вменили повторное нарушение правил организации митинга. Теперь оппозиционеру грозит штраф от 150 до 300 тысяч рублей, а также обязательные работы до двухсот часов или до 30 суток ареста. Суд по этому делу состоится в понедельник в 15.00, уточнила представитель Навального Кира Ярмыш.

Фото: ВКонтакте/Алексей Навальный

Теги: навальный , новости политики , новости россии
Категории: Новости России

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