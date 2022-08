Naughty Dog сравнила ещё одну сцену из The Last of Us для PS4 с ремейком для PS5

В кадре показано, как Джоэл и Томми скачут на лошадях.

Пользователь Naughty Dog сравнила ещё одну сцену оригинальной компьютерной игры The Last of Us для игровой консоли PS4 с ремейком для более новой модели PS5. Ролик опубликован в социальных сетях "Игромании".В небольшом ролике презентован анализ единственного эпизода, по сюжету которого персонажи Джоэл и Томми скачут на лошадях.

Напомним, что выход обновленного ремейка The Last of Us для PS5 намечен на 2 сентября 2022 года. Ранее создатели продемонстрировали геймерам дебютный ролик с геймплеем, в котором пользователи убедились в улучшении графики, физики, звука, искусственного интеллекта и других элементов игры. Уже сейчас проект можно предказакать на платформе PlayStation Store.

