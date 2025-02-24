Маломерное судно затонуло у причала в Геленджике из-за обледенения

Сведения о пострадввших уточняются.

Маломерное судно затонуло около 09:25 часов утра 22 февраля у морского причала в городе Геленджике из-за обледенения и потери устойчивости. Соответствующее заявление сделали сотрудники информационного агентства "РИА Новости". В СМИ пояснили со ссылкой на пресс-службу регионального экстренного управления, что природного загрязнения в акватории не фиксируется. В оперативном штабе по Краснодарскому краю уточнили, что пострадавшее судно шло под названием "Ашамба". Оно принадлежит институту океанологи Ширшова. По сведениям от оперштаба по региону, компания-собственник судна сейчас занимается подготовительно работой по подъему объекта. Его представители намерены установить на воде специальные боны, так как на борту "Ашамбы" находится дизельное топливо.

В результате обледенения и потери устойчивости произошло опрокидывание с последующим затопление судна у причала (маломерное судно МНИС "Ашамба", порт приписки: Геленджик, причал №77 Геленджикского участка). источник агентства

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости