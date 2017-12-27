Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Культура
National Geographic опубликовал топ музеев в Санкт-Петербурге
Вчера, 16:11
0
Shdaria
743

National Geographic опубликовал топ музеев в Санкт-Петербурге

0
 
 

Журнал National Geographic составил топ российских музеев.

Популярный американский журнал National Geographic опубликовал топ мест, обязательных к посещению в Петербурге, который авторы назвали "имперской столице России".
 
"Петербург - город искусства, столица империи Петра Первого.Он бесспорно является сердцем культурной жизни России — со всемирно известным балетом, театрами и многим другим", - сообщает издание. 
 
 
Таким образом, по мнению авторов иностранного издания, в топ входит Русский музей. "Идеальное место чтобы погрузиться в русское искусство", говорится в журнале. "Бриллиантом в короне российских музеев" называют музей Эрмитаж. Кроме того, National Geographic отметил музей современного искусства Эрарта, музей Фаберже и филиал Театрального музея - квартиру династии Самойловых.
 
 
Фото: Pixabay, сайт Русского музей, "ВК" - Эрарта." Музей современного искусства"
 
 
Теги: national geographic , новости культуры , новости спб , русский музей , эрарта , эрмитаж
Категории: Лента новостей Новости СПб Культура

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5