National Geographic опубликовал топ музеев в Санкт-Петербурге

Журнал National Geographic составил топ российских музеев.

Популярный американский журнал National Geographic опубликовал топ мест, обязательных к посещению в Петербурге, который авторы назвали "имперской столице России".

"Петербург - город искусства, столица империи Петра Первого.Он бесспорно является сердцем культурной жизни России — со всемирно известным балетом, театрами и многим другим", - сообщает издание.

Таким образом, по мнению авторов иностранного издания, в топ входит Русский музей. "Идеальное место чтобы погрузиться в русское искусство", говорится в журнале. "Бриллиантом в короне российских музеев" называют музей Эрмитаж. Кроме того, National Geographic отметил музей современного искусства Эрарта, музей Фаберже и филиал Театрального музея - квартиру династии Самойловых.

Фото: Pixabay, сайт Русского музей, "ВК" - Эрарта." Музей современного искусства"