Королева спалила Бузову: певица проговорилась о тайном возлюбленном Ольги

Оказалось, что сердце телеведущей давно занято высоким, глазастым и темпераментным брюнетом.

В сети уже не первый день обсуждают новое шоу телеканала ТНТ "Замуж за Бузову". В стороне не осталась и Наташа Королева. Певица поделилась в своем Instagram мнением о проекте и первом выборе Ольги.

Королева посетовала, что Бузова в финале первой серии попрощалась сразу с пятью участниками и, в частности, с композитором из Белоруссии Германом Титовым. Она напомнила, что этот человек сотрудничает с Лолитой, Стасом Михайловым, Николаем Басковым и другими звездами российской эстрады. Для Ольги это мог быть хороший шанс. "Какие могли бы хиты появиться в репертуаре артистки Бузовой от композитора Германа Титова. Но видно не судьба", — написала Королева в Instagram.

Также в своем посту Наташа обратилась непосредственно к композитору. "Говорила тебе Герман, нечего там ловить! Сердце-то героини занято давно другим", — посетовала певица. Поклонников Бузовой сразу же заинтересовало, кем занято сердце телеведущей, которая неоднократно заявляла, что после развода с Тарасовым она до сих пор одна. Но Королева не дала ответа на этот вопрос, написав лишь, что он высокий, глазастый и темпераментный брюнет. А "Замуж за Бузову" всего лишь шоу.

Ранее мы писали, что Ольга Бузова поженила пару во время своего выступления на площадке ТНТ.

Видео: Instagram / koroleva__star