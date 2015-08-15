Натан Савайя: "Искусство заключается в том, чтобы создавать его из неожиданных предметов"

15 сентября 2017 более 80 масштабных фигур из нескольких миллионов легендарных кубиков Лего захватили территорию торгового комплекса “Галерея”. Эта выставка уже успела покорить сердца миллионов посетителей в США, Франции, Австралии, Италии, Германии и других странах.

В Петербург приехал и сам Натан Савайя – создатель выставки. Он рассказал гостям, что начал собирать Лего в 5 лет – тогда ему бабушка подарила первый набор.С егодня Натань создал настоящий мир, состоящий из кубиков. Здесь представлены реплики шедевров мирового искусства, среди "Звездная ночь" (Ван Гог), "Джоконда" (Леонардо да Винчи), "Крик" Мунка и другие… Натан говорит,что искусство заключается в том, чтобы создавать его из самых неожиданных предметов.

"Когда ты берешь холодный, ничего не значащий пластиковый кубик и потом создаешь из этих кубиков что-то, где есть душа. Что-то, что изображает живого человека или живое существо. В этом как раз и заключается искусство, когда ты из чего-то неожиданного берешь и создаешь что-то живое ", - рассказал автор выставки

Самый большой экспонат – динозавр. Состоит из 80 тысяч кубиков лего. На него автор потратил около 4 месяцев. Несколько раз думал о том, чтобы бросить- надоедало.

Большую роль в своей выставке натан отдает образу человека. В зале «Эмоции и состояния», представлены художественные работы с глубоким философским смыслом.

Выставка «Искусство Лего» будет интересна как взрослым, так и детям! Находится на 3 этаже торгового комплекса галерея и продлится она до ноября.

Видео и фото - PiterTV

Вера Иптышева, Петр Кудряшов