Наталья Поклонская и Иван Соловьев: тайная свадьба, как познакомились

Наталья Поклонская в тайне от всех вышла замуж в августе этого года.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская раскрыла личность своего мужа и вместе с ним дала интервью телеканалу НТВ. Там пара рассказала, почему же они скрывали от всех свою свадьбу.

Муж Натальи Поклонской омбудсмен по правам человека Иван Соловьев

Иван Соловьев родился в 1970-ом году, в 1993-м окончил исторический факультет МГУ имени Ломоносова. Через три года там же получил свое второе образование – юриста. С 1995 года он начал работать в налоговой службе, уже в 1999 получил должность старшего следователя по особо важным делам в Главном следственном управлении этого ведомства. С 2011 года перешел на гражданскую службу. С ноября 2017 года он стал руководить аппаратом Уполномоченного по правам человека в России. Соловьев уже был трижды женат, что ничуть не смущает Поклонскую, так как она считает, что у них не брак, а союз.

Как познакомились Наталья Поклонская и Иван Соловьев

Пара познакомилась в 2015 году, когда Соловьев работал в аппарате комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Наталья же на тот момент еще была прокурором Крыма. Их первая встреча произошла во время командировки Ивана в здании прокураторы в Симферополе. Вторая встреча, после которой вспыхнули чувства, произошла в православной часовне у того же самого здания.

Девушкам, которые ищут свою половинку и ждут совета, могу сказать: не ищите — само всё придёт. Сердце подскажет. Наталья Поклонская

Почему свадьба Поклонской прошла в тайне от широкой общественности?

Свадьба Поклонской состоялась в Крыму в августе. И это стало для многих большой неожиданностью, так как ранее в нескольких интервью она говорила о том, что у нее уже есть муж и ребенок. Ребенок у нее и правда есть, ее зовут Анастасия и она родилась в 2005 году, носит фамилию матери. А вот с мужчиной, с которым она была в отношениях раньше, так и не вышло оформить брак официально. Свадьба с Иваном Соловьевым прошла довольно скромно и без журналистов.

Мы провели мероприятие очень скромно, для своих родных, для близких. Не хотели и не пытались пустить какую-то публичность, чтобы показать там некую шикарность, либо излишнюю скромность, либо еще что-то нашего мероприятия. Наталья Поклонская

Медовый месяц молодожены провели в Крыму, но в дальнейших планах поехать дальше, в материковую часть России. И, к слову говоря, хоть молодожены вместе появились на телеканале, совместные фотографии они мало выкладывают в социальные сети. Если точнее, то у в Instagram Поклонской нельзя найти ни одной фотографии с ее возлюбленным. Возможно, в скором времени эта ситуация изменится.

Фото: открытые источники; nv_poklonskaya/Instagram