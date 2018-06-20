Начало недели в Петербурге будет ясным и солнечным

Столбик термометра поднимется до +10 градусов.

Начало рабочей недели в Петербурге скрасило солнце. Весь день на улице будет ясно и солнечно. Об этом сообщают синоптики.

В понедельник, 15 апреля, столбик термометра поднимется до +10 градусов. Осадков в течение дня не будет, а ветер не будет превышать 2 м/с. Ночью столбик термометра опускался до минусовых значений, однако, на дорогах не скользко.

Вся неделя в Петербурге будет такой же ясной, на улице будет около плюс 11 градусов. Ближайшие осадки в городе на Неве ожидаются 24 апреля.

Самая низкая температура в Петербурге 12 апреля была зафиксирована в 1885 году, тогда столбик термометра опустился до минус 9 градусов, самым теплым этот день был в 1920 году – плюс 21 градус.

Видео: Piter.TV