Настасья Самбурская – о первом миллионе, маньяках и благотворительности

18 сентября на телеканале ТВ-3 состоится премьера нового шоу "Миллион на мечту". Создатели проекта решили дать обычным зрителям шанс исполнить свое самое заветное желание. 15 выпусков, 15 миллионов и 15 победителей. В клуб миллионеров попадут лишь те участники, которые смогут заставить непробиваемых членов жюри плакать и платить. Эти эксперты повидали в своей жизни немало, и разжалобить их на ровном месте не получится.

Решать, чья мечта сбудется, а кто уедет ни с чем, будут бизнесвумен и мама Яна Рудковская, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, бизнесмен Андрей Трубников, а также актриса и блогер Настасья Самбурская, с которой мы поговорили о ее миллионах и мечтах.

Настасья, как вы заработали свои первые деньги?

Я торговала на рынке: собирала у себя на огороде урожай и стояла с ним на трассе вместе с бабушками. Не помню, чтобы это как-то особенно успешно у меня получалось. Свои основные деньги я начала зарабатывать, когда снималась в сериале "Универ". Как только они появились, я стала судорожно скупать одежду фиолетового цвета – у меня прямо была какая-то мания на этот цвет! Затем купила машину, квартиру – и успокоилась.

Сколько вам было лет, когда вы заработали свой первый миллион?

24 года, меня переполняла гордость. Тогда я своим самым близким друзьям сказала: "Прикинь, я миллионер!". А потом купила машину, и все ушло. Полчаса радости – а потом уже хочется пять миллионов!

То есть 1 млн рублей – это, по вашим меркам, не так уж и много?

Да. Потому что мне приходится тратить деньги, в том числе, на личную безопасность. Одно время я жила в обычной 16-этажке без охраны. Когда я стала популярной, мою квартиру обокрали. Я не могу ходить спокойно по улицам, потому что меня преследуют разные маньяки. Высокие требования к охране – это не просто какая-то блажь с моей стороны.

Вы также немало денег тратите на благотворительность. Для кого собирали деньги в последний раз? Удалось ли собрать нужную сумму?

Я раз в полгода устраиваю распродажу своих личных вещей – сама сижу и продаю. Вырученные деньги я обычно отправляю в приюты для бездомных животных. В этот раз собирала на специальный препарат "Золгенсма" для мальчика с тяжелым диагнозом "Спинальная мышечная атрофия". Собрать удалось лишь каплю в море. Препарат стоит 2 млн 200 тысяч долларов, а нам пришло всего 350 тысяч рублей. Раньше было легче собрать деньги на такие цели, потому что это была не такая распространенная практика. Есть ведь определенная группа людей, которая традиционно помогает другим, и они просто не могут помочь всем сразу.

В шоу "Миллион на мечту" именно от вашего решения зависит, кто получит миллион, а кто уедет ни с чем. Что для вас играет ключевую роль в принятии такого судьбоносного решения?

Здоровье, конечно. Хотя бывает очень сложный выбор, потому что кто-то предлагает общественно полезные вещи, кто-то просит не для себя, а кому-то, напротив, очень нужно для себя. Надо сесть и решить. В 99% случаев мнение всех членов жюри совпадает. Скажу по секрету: иногда мы специально создаем интригу, хотя на самом деле уже знаем, кому отдадим главный приз.

Что бы вы сделали, если бы оказались по другую сторону шоу, о чем попросили бы жюри?

Если честно, я бы лучше заработала эти деньги. Я живу в Москве, и у меня такой род деятельности, что мне эти деньги гораздо проще получить. На ремонт я уже заработала и вообще уже осуществила многие разные мечты. Поэтому если бы у меня была возможность, я бы лучше кому-нибудь уступила, кому нужнее. Например, своей визажистке, чтобы она купила косметику и красила меня (смеется).

Но у вас же есть своя мечта?

Моя мечта… Все духовное у меня уже есть. А из материального… Машину поменять? Это так себе мечта, несерьезная. Когда ты видишь человека без ног, которому действительно нужна машина для передвижения, то, конечно, все эти твои "куплю сумку, куплю туфли" сразу уходят на второй план.

Фото: пресс-служба ТВ-3