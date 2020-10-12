Наследники Цоя выступают против показа фильма Алексея Учителя о музыканте

Они утверждают, что съемки фильма начались без их согласия.

Наследники рок-музыканта Виктора Цоя продолжают выступать против показа фильма Алексея Учителя "Цой". На этот раз они выразили протест по поводу трансляции картины на Варшавском кинофестивале. Об этом пишет "Киноафиша".

Официально родственников музыканта представляет София Микулински. Она заявила, что показ фильма "Цой" будет прямым нарушением авторских прав и закона, действующего на территории Евросоюза.

В дирекцию фестиваля поступило письмо, в котором сказано, что съемки фильма начались без согласия на использование имени и образа музыканта. В свою очередь директор кинофестиваля в Варшаве Стафан Лаудин заявил, что пока не будет решения суда, фильм не уберут из программы мероприятия.

Ранее наследники Виктора Цоя обратились в Министерство культуры России с требованием запретить показ фильма Алексея Учителя. В Минкульте никаких нарушений не выявили, поэтому картина получила прокатное удостоверение на законных основаниях.

Ранее Евгений Цыганов рассказал о своей роли в фильме Алексея Учителя "Цой".

Видео: YouTube / SonyPicturesRU