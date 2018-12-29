Насильника и убийцу школьницы в Екатеринбурге приговорили к 24 годам

Опубликовано видео с места происшествия и дачей показаний преступника, а также подробности уголовного дела.

В Екатеринбурге завершился суд в отношении мужчины 1969 года рождения, который с особой жестокостью изнасиловал 14-летнюю школьницу, а затем убил ее.

Это чудовищное преступление произошло в сентябре 2011 года. Взрослый мужчина в школьном дворе с особой жестокостью изнасиловал ранее незнакомую ему школьницу. Чтобы скрыть преступление он убил свою жертву, нанеся ей несколько ножевых ранений. После чего скрылся с места преступления, а затем уехал в Нижний Тагил, где попытался организовать себе алиби.

Дело об изнасиловании и убийстве девочки-подростка было на особом контроле.

За период расследования допрошено и опрошено порядка 4 тысяч человек, назначено и проведено более 500 судебных экспертиз (в том числе судебно-медицинская, генетические, информационно-аналитические, химические экспертизы). Также проводились обыски и иные мероприятия, направленные на раскрытие убийства девочки. СУ СК РФ по Свердловской области

В результате планомерной кропотливой работы 10 мая 2017 года удалось установить и задержать злоумышленника. Под гнётом неопровержимых доказательств мужчина признал свою вину и написал явку с повинной. Кроме этого в ходе расследования уголовного дела вскрылись и другие тяжелые преступления подозреваемого. Следствием была собрана неопровержимая база доказательств, и уголовное дело было передано в суд.

Мужчина признан виновным в совершении угрозы убийством , трёх изнасилований, двух эпизодов насильственных действий сексуального характера, кражи и убийстве, совершённом с особой жестокостью, с целью скрыть другое преступление, сопряжённом с изнасилованием. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 24 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Видео и фото: СУ СК РФ по Свердловской области