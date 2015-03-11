Полицейский застрелил буянившего пьяного с ножом в Солнечном

Неоднократные предупреждения сотрудников не возымели действие, мужчина стал бросаться с ножом на полицейских.

В Курортном районе полицейские застрелили вооруженного рецидивиста. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Ночью 21 июля в полицию поступила информация о том, что в поселке Солнечное пьяный, ранее неоднократно судимый 45-летний мужчина, с ножом бросается на свою супругу. Женщина спряталась с пятью детьми от 1 до 11 лет в комнате.

К подъехавшим полицейским злоумышленник вышел также с ножом. Неоднократные предупреждения сотрудников не возымели действие, мужчина стал бросаться с ножом на полицейских. Не остановил его и предупредительный выстрел одного из правоохранителей. В связи с реальной угрозой жизни полицейского в соответствии с Федеральным законом "О полиции" сотрудник применил табельное оружие на поражение. Нападавший получил ранение груди, полицейские вызвали "скорую помощь". Во время реанимационных действий, мужчина от полученного ранения скончался на месте.

Видео: МВД