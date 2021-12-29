Нарушения ковидных ограничений выявлены в 15 магазинах и барах Петербурга

Большинство заведений соблюдает правила и закрывается в 23:00.

В Петербурге продолжаются рейды магазинов, кафе и баров на соблюдение ограничительных мер из-за COVID. Так, в ходе последней проверки выявили 15 организаций-нарушителей.

Днем инспекторы посетили 75 магазинов, 24 предприятия общепита и 6 организаций сферы услуг в Выборгском, Приморском, Адмиралтейском и Центральном районах. Нарушения выявили в семи организациях. Так, в основном у сотрудников не было QR-кода или средств индивидуальной защиты.

Ночью проверили более 40 объектов общепита и досуга. Большинство соблюдает правила.

Фото: Смольный