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Нарушения ковидных ограничений выявлены в 15 магазинах и барах Петербурга
Сегодня, 16:10
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smirenny Добавить в Яндекс.Новости

Нарушения ковидных ограничений выявлены в 15 магазинах и барах Петербурга

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Большинство заведений соблюдает правила и закрывается в 23:00.

В Петербурге продолжаются рейды магазинов, кафе и баров на соблюдение ограничительных мер из-за COVID. Так, в ходе последней проверки выявили 15 организаций-нарушителей.

Днем инспекторы посетили 75 магазинов, 24 предприятия общепита и 6 организаций сферы услуг в Выборгском, Приморском, Адмиралтейском и Центральном районах. Нарушения выявили в семи организациях. Так, в основном у сотрудников не было QR-кода или средств индивидуальной защиты. 

Ночью проверили более 40 объектов общепита и досуга. Большинство соблюдает правила. 

Фото: Смольный

Теги: коронавирус, коронавирусные ограничения, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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