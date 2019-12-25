Народное мнение. Петербуржцы рассказали, как относятся к запрету использовать телефоны на уроках в школе

Школьники, родители, а также учителя поделились с Piter.tv мнением о новом требовании Минпросвещения.

Во время IX Общероссийского родительского собрания министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что с 1 сентября учащимся запрещено использовать на уроках мобильные телефоны. Некоторые посчитали, что детям нельзя будет пользоваться телефонами в школе, однако это не так: запрет действует только во время учебных занятий.

Мнения школьников

Большинство школьников, вероятно, не рады новому правилу, однако есть дети, которые поддерживают запрет. Так, ученик седьмого класса Данила Романов (имя изменено по просьбе родителей) заявил Piter.tv, что никогда раньше не использовал гаджет на уроках, чтобы не огорчать учителя и не мешать одноклассникам получать знания.

Первого сентября нам сказали про этот запрет, но в школе, честно говоря, ничего и не изменилось. Я и так не держу телефон в руках на занятиях. Некоторые учителя собирают наши сотовые, но так было и в прошлом году. Помню, что в начальной школе у нас был ящик для 30 мобильников. Из нового в этом учебном году – телефоны мы теперь храним в портфеле, а раньше можно было держать их на столе. Но это только во время уроков, на перемене можно пользоваться гаджетами. Данила Романов, ученик петербургской школы № 603 (имя было изменено по просьбе родителей)

Я против этого запрета. Во-первых, на уроке я телефон использую, когда становится скучно, уже выполнил все задания. Во-вторых, если учителя начнут у нас забирать смартфоны, они придут в ужас от нашей успеваемости. Все списывают, даже отличники. И вообще я не понимаю, как можно у нас собрать телефоны: учителям придется нести материальную ответственность, ученик может чужой телефон взять. Обеспечивать сохранность наших личных вещей невозможно. Думаю, у педагогов и так много задач, зачем им лишние хлопоты? Станислав Попов, ученик гимназии № 159 (имя было изменено по просьбе родителей)

Мнения родителей

Родители школьников по-разному отреагировали на ограничение. Одни считают, что мера защищает учителей от скрытых видеосъемок, но лишает детей возможности оперативно связаться с семьей, и потому мамы и папы критикуют требование. Другие понимают педагогов и уверены, что дети могут провести 45 минут без мобильного.

Запрещено пользоваться сотовыми телефонами как средством обучения. На мой взгляд, телефон не является первостепенно данным средством, он в первую очередь представляет средство связи. Меня волнует вопрос, как связаться с ребёнком, если произошли какие-то семейные проблемы и необходимо срочно передать информацию своему чаду. Получается, необходимо ждать начало перемены, а ведь бывают случаи экстренные, когда каждая минута дорога. На мой взгляд, данный закон приняли, не думая о детях, о родителях. Это забота об учителях. В наше время участились случаи выброса в интернет роликов, на которых можно увидеть, как порой странно ведут себя учителя. Это нововведение подтверждает, что наше министерство просвещения встало на защиту работников школы, не на защиту учеников. Алена Липова, мама учащегося гимназии №159

Я думала, что запрет на пользование телефоном в школе действует давно. Не могу его не поддержать. Телефон во время занятий должен находиться в портфеле, звук тоже стоит выключить. Наверное, его можно достать, когда учитель просит выполнить учебную задачу, для которой необходим гаджет. Конечно, сотовый необходим современному ребенку для связи с родителями, друзьями, знакомыми, но точно не во время урока. Звонки на занятиях отвлекают других ребят, учителей. Кроме того, некоторые дети играют на уроках в симуляторы, переписываются в соцсетях, снимают видео, списывают с ГДЗ. Ирина Романова, мать учащегося школы № 604

Мнения учителей

Также Piter.tv узнал мнение и педагогов по запрету. Специалисты поддержали меру, но отметили, что проконтролировать использование телефонов детьми трудно, ведь учителю прежде всего нужно объяснять материал и следить за дисциплиной.

Я отношусь к идее властей позитивно: дети используют телефоны во время занятий не для образовательных целей, а чтобы отвлечься. Поступающая информация с разных сторон, которая при этом не согласуется между собой. Голос читающего урок учителя и зрительная информация с экрана приводит к перегрузке и быстрому утомлению. У детей достаточно времени для телефона во время перемен и после занятий. Насколько я знаю, сейчас ни в одной из дисциплин телефон является необходимым. Если родителю понадобится связаться с ребенком, он позвонит педагогу. Учитель не может игнорировать такой вызов. Другой вопрос в том, как обеспечить этот запрет в реальности. Забирать телефоны во время входа в класс не очень этично, отбирать при нарушении тоже. Степан Клеменченок, педагог-психолог

Еще в прошлом году дети подписывали документы, что обязуются не использовать телефоны на занятиях. Инициатива давно уже была известна. Но на практике учителя не знают, как обеспечить требование. Мы понимаем, что у всех детей разные жизненные обстоятельства. Некоторым необходимо быть на связи с родителями всегда. Многие педагоги идут навстречу школьникам, их родителям. Например, я своим ученикам не разрешаю использовать смартфоны на уроках, но отвечать на звонки от родителей разрешаю, потому что семья – святое. Вообще, требование не пользоваться телефонами на занятиях адекватное. Дети стали реже снимать педагогов на камеру – скандалов меньше. Яна Дятленко, учитель истории и обществознания, лицей № 265

Закон о запрете телефонов: есть или нет?

Официального закона о запрете телефонов не существует. По факту заявление Сергея Кравцова было лишь на словах, и никаких изменений в нормативно-правовые акты не вносилось. При этом Роспотребнадзор обеспокоился вопросом еще в январе 2021 года. Тогда ведомство опубликовало постановление "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", в котором было указано, что мобильные телефоны не должны использоваться как средство для обучения, причем это касается учителей. Иначе говоря, педагогу следует использовать для объяснения материала доску, компьютеры, планшеты, но не смартфоны учеников.

Требование по ограничению применения мобильных устройств в учебных целях объясняется просто: использование гаджетов с маленьким экраном приводит к повышению нагрузки на органы зрения, в отдельных случаях – может спровоцировать нарушение осанки.

Так как официального запрета на пользование телефоном во время урока нет, получается, что дети могут пользоваться гаджетами в личных целях и созваниваться с родителями. Статья 209 Гражданского кодекса и Конституция РФ подтверждают, что собственники имеют право владеть своим имуществом. Поэтому отбирать гаджеты у школьников педагоги не могут, это будет нарушением прав детей.

Если в уставе школы указано, что во время уроков нельзя применять гаджеты в личных целях, то правилу придется подчиниться. Отметим, что в соответствии с законом "Об образовании" такое решение должны принять родители, дети и учителя.

В комитете по образованию Петербурга заявление министра назвали исчерпывающим.

Во время учебного процесса телефон нельзя использовать. Он не должен ребенка отвлекать от учебного процесса. Лариса Кузьмина, пресс-служба комитета по образованию Петербурга

Таким образом, заявление министра просвещения Сергея Кравцова о запрете использовать телефоны на уроках – напоминание для учителей и наставление для детей. С одной стороны, он подчеркнул, что педагоги не должны объяснять материал и проверять знания школьников с помощью их мобильных телефонов, так как длительное смотрение на экран смартфонов вредит зрению. С другой стороны, министр призвал учащихся не отвлекаться во время занятий на виртуальные развлечения.

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