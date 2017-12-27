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Пожар на Петроградской вывел полицию на след наркоторговцев
Сегодня, 9:44
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lesjasap
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Пожар на Петроградской вывел полицию на след наркоторговцев

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Во время тушения пожара на улице Мира пожарные заметили "ферму" с запрещенными растениями и сообщили о находке в правоохранительные органы.

Как стало известно, недавний пожар в коммунальной квартире по улице Мира привлек внимание правоохранительных органов. Во время тушения пламени, специалисты заметили в помещениях многочисленные горшки с запрещенными растениями. 
 
Напомним, что огонь захватил четырехкомнатную квартиру в доме номер 1 утром 21 января. Там успело выгореть три квадратных метра, однако, из помещения пришлось эвакуировать 10 человек. Пожар удалось потушить спустя 20 минут после приезда бригады. 
 
В настоящее время оперативники разыскивают собственника жилья, чтобы он объяснил происхождение “наркофермы”.
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Теги: запрещенные растения , наркоферма , петроградская , петроградская сторона , петроградский район , пожар , улица мира
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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