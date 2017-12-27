Пожар на Петроградской вывел полицию на след наркоторговцев

Во время тушения пожара на улице Мира пожарные заметили "ферму" с запрещенными растениями и сообщили о находке в правоохранительные органы.

Как стало известно, недавний пожар в коммунальной квартире по улице Мира привлек внимание правоохранительных органов. Во время тушения пламени, специалисты заметили в помещениях многочисленные горшки с запрещенными растениями.

Напомним, что огонь захватил четырехкомнатную квартиру в доме номер 1 утром 21 января. Там успело выгореть три квадратных метра, однако, из помещения пришлось эвакуировать 10 человек. Пожар удалось потушить спустя 20 минут после приезда бригады.

В настоящее время оперативники разыскивают собственника жилья, чтобы он объяснил происхождение “наркофермы”.