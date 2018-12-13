Наркодилера из Подпорожья отправят в колонию строгого режима на 11 лет

Отметим, что судья смягчил наркодилеру меру наказания в связи с тем, что у преступника имеются дети малолетнего возраста.

В Подпорожском городском суде прошло слушание по делу о местном жителе, осуществляющем сбыт и хранение наркотических веществ в особо крупном размере. Об этом сообщает сетевое издание "47Новостей".

Мужчину приговорили к 11 годам заключения в колонии особо строгого режима.

В ходе следствия было установлено, что с 1 ноября 2017 года по 24 апреля 2018 года местный житель получал на банковскую карту плату за наркотики и делал "закладки" в районе гаражей. Всего таким образом он продал 14,83 грамма наркотического вещества, что считается крупным размером.

Отметим, что судья смягчил наркодилеру меру наказания в связи с тем, что у преступника имеются дети малолетнего возраста.

Источник: сетевое издание "47Новостей"