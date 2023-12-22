Нарышкин заявил о планах Запада устроить революцию в России

Глава СВР раскрыл планы недружественных государств по антироссийской политике.

Коллекттивный Запад, поверив в свою способность совершать ради национальных интересов государственные перевороты в разных странах, думает устроить революцию и в России. Соответствующей информацией поделился в интервью с журналистами "РИА Новостей" директор российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Эксперт пояснил, что эти планы у недружественных стран не получится реализовать. Чиновник добавил, что американское разведывательное сообщество искренне поверило в могущество используемой технологии по свержению неугодных для себя режимов.

Действительно, надо отдать должное, на их счету и трагедия так называемой "арабской весны" с ее хаосом, тысячами и тысячами смертей и с разрухой.... трагедия украинского "евромайдана", последствия которого мир продолжает расхлебывать. Сергей Нарышкин, глава СВР РФ

По мнению Сергея Нарышкина, от "головокружения от успехов" на Западе сочли, что таким же образом могут справиться и с Москвой.

Нарышкин: поджигатели военкоматов губят свои судьбы.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости