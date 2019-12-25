Нарышкин назвал политизированным доклад разведки США о происхождении коронавируса

Глава СВР считает оценки американского доклада расплывчатыми и политизированными.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин назвал политизированным доклад разведки Соединенных Штатов о происхождении коронавирусной инфекции. Свое мнение он высказал в интервью телевизионному каналу RT.

Совсем недавно разведсообщество США опубликовало свой доклад, где содержались очень расплывчатые, политизированные оценки, что, конечно, для разведки нехарактерно и выглядит очень непрофессионально. Сергей Нарышкин, директор СВР

Он отметил, что окончательное заключение по происхождению вируса должны дать микробиологи и вирусологи.

Напомним, в данном докладе говорится, что власти КНР, откуда, предположительно, начал распространяться коронавирус, ничего не знали о нем до вспышки заболевания. В документе подчеркивается, что вирус не создавался качестве биологического оружия, однако эксперты до сих пор смогли прийти к общему мнению, как он возник – вследствие утечки из лаборатории или естественным образом при контакте человека с инфицированным животным.

Ранее eченые из Университета Мэриленда описали эволюцию коронавируса и отметили, что он развивается, чтобы лучше распространяться по воздуху.

Фото: kremlin.ru