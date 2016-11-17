Наргиз ответила на обвинения в ненависти к России

Она заявила, что любит своих поклонников и не покинет Россию.

Наргиз Закирова ответила на обвинения в ненависти к России. Певица прокомментировала заявления хейтеров о русофобии артистки в своем аккаунте в Instagram. Эти слова она считает "мерзкой и подлой ложью". Наргиз заявила, что готова ответить за свои слова на детекторе лжи. Она не намерена покидать страну, так как понимает, что здесь многие ее любят.

А я люблю вас за то, что дали мне такую возможность воплотить мою детскую мечту и быть настоящей напомнила певица

Ранее хейтеры накинулись на наргиз с обвинениями после рассказа о том, что ее дети живут в США. Звезда заявила, что не планирует перевозить в Россию семью. так как не чувствует себя в безопасности. Этим словам удивился телеведущий на канале "Россия 1". Он спросил, зачем артистка "треплет языком", если ей удается так хорошо зарабатывать в России.

Piter.tv писал о том, что две песни Наргиз оказались в европейском топ-чарте.

Фото и видео: Instagram/nargizzakirova_official