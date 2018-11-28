Две песни Наргиз оказались в европейском топ-чарте

Эти композиции были выпущены после ухода певицы от Фадеева.

Две композиции российской певицы Наргиз "Мама" и "Войди" попали в европейский сегмент медиаплатформы iTunes. Об этом сообщила артистка в своем Instagram.

Песня "Мама" была написана композитором Сергеем Кленских и вышла в конце сентября. Она стала первой композицией, выпущенной после расторжения контракта Наргиз с продюсером Максимом Фадеевым. В начале ноября певица представила трек "Войди".

Ранее Фадеев прервал молчание и дал комментарий по поводу скандального ухода Наргиз. Во время программы "Вечернее шоу с Аллой Довлатовой" продюсер рассказал, что певица вынудила его расторгнуть контракт своим неадекватным поведением и завышенными требованиями. Наргиз запретили исполнять композиции, написанные Фадеевым.

В свою очередь певица заявила, что продюсер постоянно контролировал ее, а заработанные деньги уходили на прихоти Ольги Серябкиной. Также артистка не исключает, что именно экс-солистка поп-группы Serebro повлияла на решение Фадеева разорвать с ней контракт.

Ранее Фадеев заявил о расторжении контрактов со всеми артистами.

Фото: Instagram / nargizzakirova_official