Напротив "Балтийского вокзала" сгорел автомобиль

Спасатели отправились на вызов.

Петербуржцы заметили возгорание в Адмиралтейском районе города. По словам очевидцев, пламя вспыхнуло утром 18 октября напротив "Балтийского вокзала". Сейчас на место вызваны экстренные службы. Местные жители делятся в социальных сетях фотографиями, на которых отчетливо виден огонь.

Немного позже свидетели событий написали, что пламя разгорелось в одном из тавоомобилей. Машина загорелась прямо во время движения. Аварии не было. На данный момент обстоятельства инцидента устанавливаются.

Известно, что "Фольксваген Поло" на данный момент удалось потушить. Участники двжиения рассказали, что иномарка относилась к сервису "Яндекс-такси". Пострадавших нет.

Новость будет дополняться.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб