Напавший на педагогов техникума в Архангельске частично признал вину

Артемий Корюков обвиняется по уголовной статье за покушение на убийство из хулиганских побуждений.

Юноша, который напал на двух педагогов техникума в Архангельске, на допросе частично признал свою вину в преступлении. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-слцжбы регионального управления Следственного комитета России. В настоящее время молодой человек остается в статусе подозреваемого. Также известно, что пострадавшие женщина прооперированы. По информации от прес-сслужбы министерства по здравоохранению Архангельской области, в настоящее время пациентки находятся в стабильном состоянии.

Сегодня в 17 часов вечера Ломоносовый суд выберет меру пресечения для фигуранта расследования. Государственное обвинение планирует ходатайствовать об аресте 18-летнего злоумышленника. По данным от Telegram-канала "Регнум", напавший учебное заведение города юноша репетировал расстрел людей в компьютерной игре. В 2024 году он снял видеоролик, на котором им было воссоздано здание техникума и его внутренние помещения. В кадре герой видеоигры входит в здание и убивает тех, кто встречается на его пути, по маршруту игрока слышны крики жертв.

Напомним, что утром 29 сентября Артемий Корюков напал с ножом на сотрудников колледжа в Архангельске, из которого ранее был отчислен. В результате инцидента пострадали две женщины. Преступника задержали студенты. Следственный комитет России ведет уголовное дело по статье о покушении на убийство из хулиганских побуждений.

Фото: Telegram / СМОТРИ