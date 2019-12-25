Суд оштрафовал мигрантов, напавших на полицейских на Лесном проспекте

Мужчины не хотели ехать в полицейских отдел.

Выборгский районный суд Петербурга оштрафовал двух мигрантов на 80 тысяч рублей за нападение на полицейских. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе городских судов.

Установлено, что в минувшем августе мужчин остановили на Лесном проспекте два сотрудника полиции. Мигрантов намеревались задержать и отвезти в полицейский отдел, поскольку оба мужчины нарушили режим пребывания в России. Один из злоумышленников, не желая ехать в отдел, умышленно ударил полицейского кулаком по рукам и лицу, а также сдавил шею потерпевшего до кровоподтеков. Второй мигрант так же умышленно ударил другого правоохранителя по кистям несколько раз, поливая сотрудника полиции нецензурной бранью.

В суде мигранты вину полностью признали и раскаялись в содеянном. Мужчин освобождили из-под стражи в зале суда немедленно.

Ранее суд в Петербурге отпустил мужчину, ограбившего церковную лавку.

Фото: Piter.TV