Мужчина напал на администратора кафе и ограбил цветочный магазин в Петроградском районе

Возбуждено уголовное дело.

Вечером воскресенья, 4 июня, в полицию поступило сообщение от неизвестного о том, что в кафе на Кронверкском проспекте неизвестный пристает к клиентам кафе и избил администратора. Об этом стало известно Piter.TV.

Как установили оперативники, около 22:10 в кафе по указанному адресу неизвестный мужчина нанес 30-летнему несколько ударов руками в область лица, затем с места происшествия скрылся. Пострадавшего доставили в больницу с ушибленной раной верхней губы, он был отпущен после осмотра в удовлетворительном состоянии.

В 23:38 в экстренные службы поступила информация ещё об одном преступлении разбойника: он похитил 100 тыс. рулей из кассы цветочного магазина на проспекте Добролюбова и угрожал администратору.

Подозреваемого задержали у дома №12 по Итальянской улице: им оказался 32-летний безработный мужчина, который был неоднократно судим. У него было изъято 89,5 тыс. рублей.

В отношении преступника составлен протокол об административном правонарушении. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: Piter.TV